Готовили убийства и теракты в Украине и ЕС: Нацполиция разоблачила российских агентов
- Разоблачены агенты страны-агрессорки, которые планировали убийства и теракты против украинских журналистов, военных и проукраинских иностранцев.
- В рамках международной операции задержаны 9 человек в странах ЕС, выданы европейские ордера на арест в отношении 4 человек, а также проведены обыски в Украине, Польше и Греции.
Правоохранители совместно с европейскими коллегами разоблачили злоумышленников, которые готовили покушения на журналистов, военнослужащего ГУР и иностранцев, которые поддерживают Украину. Агентов Кремля задержали на территории Литвы и других стран Евросоюза.
Подробности разоблачения агентурной сети раскрыли в Нацполиции.
Что планировали российские агенты?
Фигуранты преступной сети следили за потенциальными целями для ликвидации, среди которых украинские журналисты, военнослужащий ГУР МО Украины, а также иностранные граждане. В частности, российский общественный деятель, оппозиционно настроенный к власти страны-агрессора, а также литовец – проукраинский активист, который публично критикует политику России.
Агенты собирали информацию об их местонахождении, маршруты, контакты и планировали их физическое уничтожение. Кроме того, среди их планов было совершение новых терактов, направленных на подрыв военной помощи Украине.
В Нацполиции рассказали, что в группировку входили граждане нескольких государств, в частности Украины, России, Беларуси, Молдовы, Грузии, Латвии и Греции.
Украинские полицейские в ходе операции "Гарт" задокументировали прямые контакты некоторых участников с представителями вражеских спецслужб, а также то, как россияне вербовали украинцев для выполнения задач агрессора.
Переписка фигурнатов сети с российскими спецслужбами / Фото полиции
В число завербованных входили, в частности, несовершеннолетние, социально незащищенные и внутренне перемещенные лица – именно те, кем легче манипулировать.
Важно! СБУ ввела новый короткий номер горячей линии 1516 для бесплатных звонков по всей Украине. Именно на этот номер рекомендуется сообщать о подозрительной деятельности, особенно на фоне роста активности российских спецслужб.
В рамках международной операции в Литве и других странах ЕС задержали фигурантов дела, ряд обысков провели также на территории Украины, Польши и Греции. Также удалось установить людей, причастных к финансированию и координации преступной деятельности.
В настоящее время 13 лицам сообщено о подозрении, 9 из них – задержаны на территории стран ЕС, по 4 – выданы европейские ордера на арест,
– говорится в сообщении полиции.
Как в Украине разоблачают российских агентов?
с 2021 года количество таких уголовных производств возросло почти в 13 раз;
при этом в 2025 году из 233 дел осуждены только 17 человек.