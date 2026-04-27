Готовили убийства и теракты в Украине и ЕС: Нацполиция разоблачила российских агентов

Правоохранители совместно с европейскими коллегами разоблачили злоумышленников, которые готовили покушения на журналистов, военнослужащего ГУР и иностранцев, которые поддерживают Украину. Агентов Кремля задержали на территории Литвы и других стран Евросоюза.

Подробности разоблачения агентурной сети раскрыли в Нацполиции.

Что планировали российские агенты?

Фигуранты преступной сети следили за потенциальными целями для ликвидации, среди которых украинские журналисты, военнослужащий ГУР МО Украины, а также иностранные граждане. В частности, российский общественный деятель, оппозиционно настроенный к власти страны-агрессора, а также литовец – проукраинский активист, который публично критикует политику России.

Агенты собирали информацию об их местонахождении, маршруты, контакты и планировали их физическое уничтожение. Кроме того, среди их планов было совершение новых терактов, направленных на подрыв военной помощи Украине.

В Нацполиции рассказали, что в группировку входили граждане нескольких государств, в частности Украины, России, Беларуси, Молдовы, Грузии, Латвии и Греции.

Украинские полицейские в ходе операции "Гарт" задокументировали прямые контакты некоторых участников с представителями вражеских спецслужб, а также то, как россияне вербовали украинцев для выполнения задач агрессора.



Переписка фигурнатов сети с российскими спецслужбами / Фото полиции

В число завербованных входили, в частности, несовершеннолетние, социально незащищенные и внутренне перемещенные лица – именно те, кем легче манипулировать.

Важно! СБУ ввела новый короткий номер горячей линии 1516 для бесплатных звонков по всей Украине. Именно на этот номер рекомендуется сообщать о подозрительной деятельности, особенно на фоне роста активности российских спецслужб.

Разоблачены агенты Кремля, которые готовили убийства: смотрите фото полиции

В рамках международной операции в Литве и других странах ЕС задержали фигурантов дела, ряд обысков провели также на территории Украины, Польши и Греции. Также удалось установить людей, причастных к финансированию и координации преступной деятельности.

В настоящее время 13 лицам сообщено о подозрении, 9 из них – задержаны на территории стран ЕС, по 4 – выданы европейские ордера на арест,

– говорится в сообщении полиции.

Как в Украине разоблачают российских агентов?

В Донецкой области сотрудники СБУ задержали агента вражеской военной разведки, который передавал координаты для обстрелов и поджигал технику Вооруженных Сил Украины.

В то же время в Кировоградской и Одесской областях правоохранители разоблачили школьников, которых завербовали российские спецслужбы. Подростки готовили теракты в собственных учебных заведениях , и одному из них – 15-летнему ученику из Кировоградской области – уже объявили подозрение.

Журналисты, проанализировав десятки судебных решений по делам о диверсиях, выяснили механизмы вербовки украинцев, в частности несовершеннолетних, структурами ФСБ, часто через Telegram:

с 2021 года количество таких уголовных производств возросло почти в 13 раз;

при этом в 2025 году из 233 дел осуждены только 17 человек.

Расследователи воспроизвели полную схему – от первого контакта до выплат в криптовалюте – и установили, сколько платят за разные виды диверсий.