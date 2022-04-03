Нацполиция усиливает патрулирование во всех освобожденных городах Киевщины
Источник:МВД Украины
Во всех освобожденных городах на территории Киевской области Национальная полиция Украины усиливает патрулирование.
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко во время визита в города – Макарово, Бородянку, Гостомель и Бучу.
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Известно, что полицейские осуществляют зачистку территории от диверсантов, взрывоопасных предметов и боеприпасов.
У нас уже наработана схема усиления полицейского присутствия в освобожденных от оккупантов населенных пунктах,
– сообщил Игорь Клименко.
В частности, он пояснил, что они увеличивают количество патрульных нарядов, работников спецподразделений и оперативных служб для обеспечения правопорядка и оперативного реагирования на сообщения граждан.
Смотрите фотографии от Национальной полиции:
Кроме того, вручил награды работникам подразделений Полиции Киевской области и бойцам КОРДа, которые мужественно противостояли российским оккупантам.
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