Нацполиция предлагает ввести открытый реестр педофилов

Артем Крищенко, начальник Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции, заявил, что в Украине необходимо ввести открытый реестр педофилов.

Об этом говорится в интервью на сайте Нацполиции.

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"Я считаю, что мы должны ввести в Украине открытый реестр педофилов – такой, как во многих европейских странах. За рубежом такие люди никогда не смогут устроиться на государственную службу, в престижную фирму. Им даже могут отказать во въезде в любую страну", – отметил Корищенко.

По его словам, в Украине такое тоже практикуют.

Например, когда к нам летит иностранец, который находится в открытом реестре, иностранные коллеги нам сообщают о прибытии такого гостя. Мы встречаем его в аэропорту и сообщаем об отказе в визите в нашу страну,

– подчеркнул правоохранитель.

Он отметил, что введение такого реестра позволит предотвратить многие преступления в отношении детей.