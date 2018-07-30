Нацполіція пропонує ввести відкритий реєстр педофілів
Артем Крищенко, начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Нацполіції , заявив, що в Україні повинні ввести відкритий реєстр педофілів.
Про це йдеться в інтерв'ю на сайті Нацполіції.
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"Я вважаю, що ми повинні ввести в Україні відкритий реєстр педофілів – такий, як в багатьох європейських країнах. За кордоном такі люди ніколи не зможуть влаштуватися на державну службу, у престижну фірму. Їм навіть можуть відмовити у в’їзді до будь-якої країни", – зазначив Крищенко.
За його словами, в Україні таке теж практикують.
Наприклад, коли до нас летить іноземець, який перебуває у відкритому реєстрі, іноземні колеги нам повідомляють про прибуття такого гостя. Ми зустрічаємо його в аеропорту та сповіщаємо про відмову у візиті до нашої країни,
– підкреслив правоохоронець.
Він наголосив, що введення такого реєстру дасть можливість запобігти багатьом злочинам відносно дітей.