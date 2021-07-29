Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ

Владимир Зеленский подписал законы "Об основах национального сопротивления" и об изменениях в Закон "О численности Вооруженных Сил Украины". Сделал он это, находясь на Житомирщине.

Там президент принял участие в мероприятиях по случаю Дня Сил специальных операций. Начиная с 2016 года, его в Украине отмечают 29 июля.

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Мощный сигнал для всего мира

Зеленский подчеркнул, что соответствующие законы имеют непосредственное отношение к Силам специальных операций. Ведь создают рычаги для развития движения сопротивления и позволят пополнить ряды сил новыми специалистами. "Я с радостью подписываю эти 2 важных для нас, для Украины, для нашей героической армии законы именно здесь, именно в этот важный, ваш профессиональный день", – пояснил глава государства.

Создание системы национального сопротивления в Украине является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года,

– отметил президент.

И добавил, что это также будет указывать на то, что защита Украины – это всенародное дело. Он надеется, что реализация этих документов станет чрезвычайно важным этапом развития ССО.

Что президент говорит о законе о национальном сопротивлении

Численность Вооруженных сил увеличат до 261 тысячи человек. Чтобы реализовать этот закон в 2022 году понадобится 2,5 миллиарда гривен.

Зеленский отметил, что этот закон предусматривает комплекс важных мероприятий, направленных на развитие территориальной обороны и сопротивления и внедрение системы подготовки населения к национальному сопротивлению. А также создает возможность в случае необходимости сплотить всех украинцев вокруг приоритетных идей и привлечь к защите родины.

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