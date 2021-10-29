Нацсовет будет проверять СМИ из-за фейков о COVID-19

В украинских СМИ все чаще распространяют ложную информацию о коронавирусе. Из-за этого Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил ввести мониторинг.

Во время мониторинга будут отслеживать появление в СМИ опасных сообщений. Об этом во время заседания сообщил член Нацсовета Максим Оноприенко.

К теме Позором занимаются, – Данилов прокомментировал российскую антивакцинаторскую сеть в Украине

Детали о мониторинге СМИ Нацсоветом

Нацсовет подчеркнул, что во время пандемии коронавируса общественно столкнулось с еще одной эпидемией – распространением фейков. Это влияет не только на здоровье людей, но и на безопасность и доверие к государству в целом. Поэтому регулятор призвал вещателей объективно и беспристрастно информировать население о COVID-19 и способах борьбы с ним.

Мы обращаемся к лицензиатам с настоятельной просьбой тщательно проверять источники информации, выполнять законодательные требования относительно достоверности и объективности освещения событий и не распространять фейковый контент о коронавирусе и вакцинации,

– заявил Оноприенко.

Нацсовет уже активизировал официальный мониторинг телерадиопрограмм по распространению дезинформации об антиковидных мерах. В случае распространения информации, которая может ухудшить эпидемиологическую ситуацию, регулятор будет применять санкции к СМИ-нарушителям.

Россия начала в Украине антивакцинальную операцию

В СНБО установили, что ряд телеграм-каналов распространяют в Украине фейки о вреде вакцины от COVID-19. Интересно, что на территорию самой России распространяют совсем другие нарративы – призывают вакцинироваться.

Большую роль в дезинформации украинцев играет УПЦ МП, которая утверждает, что прививаться – "грех". В России, что интересно, "грехом" это не считают. В СНБО подчеркнули, что такими действиями Кремль хочет увеличить смертность в Украине.