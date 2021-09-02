Нацсовет применил новые санкции против канала "НАШ" и обратится в суд за аннулированием лицензии

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение каналу "НАШ" из-за языка вражды и дискриминации во время эфира. Соответствующее решение приняли во время заседания 2 сентября.

Регулятор провел проверку и выявил нарушения в высказываниях гостей программ Андрея Пальчевского и Елены Лукаш, а также ведущих Максима Назарова и Ангелины Пичик.

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"В словах ведущих зафиксированы этнофилетизмы и оскорбительные ярлыки. Во время речи Пальчевского высказывания имеют признаки дезинформации и дискриминации по месту жительства,

– отметил член Нацсовета Максим Оноприенко.

По его словам, ведущие не опровергли односторонность позиции, а во время повтора не были внесены изменения в эфир.

"Фактически состоялась дискуссия, где ведущие и гость продолжали мнение друг друга. Они не останавливали риторику языка вражды, а соглашались с гостем и провоцировали его", – добавил он.

Пропагандисты оправдывали свои действия

Пичик и Назаров пытались оправдать свои действия, заявив, что жанром разговора было интервью, и формат не предусматривал альтернативных мнений.

Они цитировали Конституцию и положение о праве на выражение собственного мнения.

Не превращайте заседание в площадку для собственных эмоций,

– ответил Максим Оноприенко.

Глава Нацсовета Ольга Герасимюк добавила, что решение пропагандисты смогут опротестовать только в суде.

Нарушения на еще одном канале Мураева

Регулятор принял решение признать факт нарушения, а также, учитывая неустранение нарушений после применения предыдущих санкций, постановил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии.

Кроме этого, Нацсовет признал аналогичные нарушения в программах с участием Пальчевского и Лукаш в эфире одного канала Мураева (юридическое лицо ООО "Наша Прага" канала "Макси ТВ"), который ретранслирует эфир канала "НАШ", то есть разжигание языковой, религиозной и расовой и вражды.

Регулятор вынес каналу два штрафа в размере 119 тысяч гривен, а также применил санкцию предупреждения. В то же время Нацсовет провел проверку ООО "Наша Прага" из-за ретрансляции каналом "Макси ТВ" канала "НАШ".

Максим Оноприенко проинформировал, что компания предоставила свои объяснения, где опровергла ретрансляцию и подвергает сомнению факт объявления проверки.

Наша проверка доказала факт несоблюдения условий программной лицензии, отсутствуют научно-просветительские, культурно-художественные и детские программы,

– заметил он.

Максим Оноприенко пояснил, что "НАШ" и "Макси ТВ" транслируют программы канала "НАШ" одновременно с технической задержкой в несколько секунд, что является ретрансляцией.

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