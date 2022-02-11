Нацсовет проверит 6 телеканалов из-за публикации письма разведки о спецоперации с вагнеровцами

11 февраля 2022 , 00:55
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Источник:

Нацсовет по телевидению и радиовещанию

Несколько общенациональных телеканалов следует внепланово проверить. Вероятно, они распространяли в эфире сведения, относящиеся к государственной тайне

Такое решение принял Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию 10 февраля. Внеплановые проверки пройдут на шести каналах.

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Нацсовет назначил внеплановые проверки на шести телеканалах

Внеплановые проверки пройдут на следующих общенациональных каналах:

  • "Украина".
  • "5 канал".
  • "Прямой".
  • "Украина 24".
  • "Эспрессо".
  • "4 канал".

Основание такого решения Нацсовета по вопросам ТВ от 10 февраля – демонстрация в эфире указанных каналов документов, "содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или другую охраняемую законом информацию". В частности:

  • Письмо начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы.
  • И отчет начальника специального резерва ГУР Юрия Семенюка о проведении специального мероприятия "Авеню".

Документы "совершенно секретно" должны оставаться совершенно секретными, хотя общество и должно получать свою дозу информации о происходящем,
– сказала глава Нацсовета Ольга Герасимьюк.

Проверки будут проведены в период с 25 февраля по 12 марта.

О каких документах речь и при чем тут вагнеровцы

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Автор: Олесь Друкач