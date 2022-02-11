Нацсовет проверит 6 телеканалов из-за публикации письма разведки о спецоперации с вагнеровцами
Источник:Нацсовет по телевидению и радиовещанию
Несколько общенациональных телеканалов следует внепланово проверить. Вероятно, они распространяли в эфире сведения, относящиеся к государственной тайне
Такое решение принял Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию 10 февраля. Внеплановые проверки пройдут на шести каналах.
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Нацсовет назначил внеплановые проверки на шести телеканалах
Внеплановые проверки пройдут на следующих общенациональных каналах:
- "Украина".
- "5 канал".
- "Прямой".
- "Украина 24".
- "Эспрессо".
- "4 канал".
Основание такого решения Нацсовета по вопросам ТВ от 10 февраля – демонстрация в эфире указанных каналов документов, "содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или другую охраняемую законом информацию". В частности:
- Письмо начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы.
- И отчет начальника специального резерва ГУР Юрия Семенюка о проведении специального мероприятия "Авеню".
Документы "совершенно секретно" должны оставаться совершенно секретными, хотя общество и должно получать свою дозу информации о происходящем,
– сказала глава Нацсовета Ольга Герасимьюк.
Проверки будут проведены в период с 25 февраля по 12 марта.
О каких документах речь и при чем тут вагнеровцы
- В начале сентября 2021 журналистка Янина Соколова обнародовала документы, свидетельствующие о вероятной вербовке украинскими спецслужбами российских наемников из ППК "Вагнера".
- В конце сентября из-за этого Янину Соколову и Юрия Бутусова вызвали на допрос в ДБР (мол, возможно, журналисты обнародовали "засекреченную информацию").
- В самом Государственном бюро расследований объяснили – расследуют утечку документов о деятельности спецслужб. То есть как именно они могли появиться у журналистов.
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