В ход пошли танки и вертолеты: добровольцы продвигаются вглубь Белгородской области

В России добровольцы зашли в город Грайворон и освободили пограничное село Козинка. Продвижение по Белгородской области – продолжается. Пока там громко не только из-за "хлопка", в ход пошли танки и вертолеты.

Добровольцы сообщили, что передовые отряды вошли в город, жителей просят оставаться дома, закрыть двери и не мешать продвижению бойцов. В телеграм-каналах появилось видео с колоннами военной техники российских добровольцев. Более того – задействована авиация, информирует 24 Канал.

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На обнародованных кадрах можно увидеть, что добровольцы используют танки, боевые машины и вертолеты.

Так, в сети публикуют видео, на котором, вероятно, вертолет российских бойцов сбрасывают тепловые ловушки в одном из населенных пунктов Белгородской области.

Над Белгородщиной летают военные вертолеты: видео

Уже официально российские добровольцы "Свободы России" и "Русского добровольческого корпуса" заявили о захвате двух населенных пунктов в России.

Отмечают, что добровольцы освободили село Козинка Грайворонского района Белгородской области и зашли в административный центр города Грайворон с населением более 6 тысяч человек.

Бойцы продолжают продвижение вглубь Белгородской области.