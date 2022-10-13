Над Буковиной зафиксировали пролет ракеты: работает ПВО

Россия запустила ракеты по Украине во время масштабной воздушной тревоги. Одна из ракет была зафиксирована в небе над Буковиной.

Глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк в 16:10 сообщил, что над Буковиной зафиксирован пролет ракеты. Он призвал всех быть в укрытии.

Это важно Почти по всей стране воздушная тревога – немедленно направляйтесь в укрытие

В Черновицкой области работает ПВО

В 16.13 появилась информация, что в Черновицкой и Винницкой области работает ПВО. Отметим, что воздушная тревога в Черновицкой области была объявлена ​​в 15:40.

В 16:25 Руслан Запаранюк подтвердил работу ПВО в Черновицкой области.

Заметим, что за 232 дня полномасштабной войны оккупанты ни разу не обстреляли Черновицкую область. Предыдущий раз враг пытался атаковать Буковину поздно вечером 26 мая. Однако силы ПВО сбили крылатую ракету кафиров.

Враг атаковал Николаев и Киевщину

Оккупанты в ночь на 13 октября массированно обстреляли Николаев, выпустив 8 ракет типа С-300. Известно о попадании в ряд гражданских объектов, в частности, в пятиэтажный жилой дом.

Спасателям удалось извлечь из-под завалов 11-летнего мальчика, который пробыл под обломками дома 6 часов. К сожалению, в результате обстрела погибли три гражданских и работник ГСЧС.

Ранним утром 13 октября оккупанты снова атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. Враг использовал беспилотники для удара по объекту инфраструктуры. К счастью, никто не пострадал. Спасатели локализовали пожар.

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