Над Черным морем упал американский беспилотник: его задел российский истребитель

Над Черным морем упал беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper, следивший за ситуацией в акватории. Есть предположение, что он был сбит.

В небе над Черным морем исчез американский беспилотник MQ-9 Reaper. Его протаранил российский истребитель Су-27. Сообщается, что беспилотник потерпел крушение в море к западу от оккупированного Крыма.

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Американский беспилотник задел российский самолет

Европейское Командование Вооруженных сил США сообщило, что американский беспилотник MQ-9 Reaper совершал операцию в международном воздушном пространстве над Черным морем. Несколько раз перед столкновением 2 самолета Су-27 пытались перехватить американский беспилотник MQ-9, скинув топливо перед ним.

Приблизительно в 7 утра один из российских самолетов Су-27 врезался в винт MQ-9, из-за чего силам США пришлось потопить MQ-9 в международных водах,

– говорится в сообщении.

Там отметили, что данный инцидент демонстрирует "некомпетентность, а также опасность и непрофессионализм российской стороны".

Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к катастрофе и полной потере MQ-9. На самом деле это опасное и непрофессиональное действие россиян едва не привело к краху обоих самолетов,

– сказал генерал ВВС США Джеймс Хекер.

Джеймс Хекер отметил, что самолеты США и союзников продолжат полеты в международном воздушном пространстве и призвали россиян вести себя "профессионально и безопасно".

Реакция США и НАТО

Q-9 Reaper – это дистанционно управляемый беспилотник, который используется для наблюдения и разведки, а также для атак. Он может быть оснащен ракетами, но европейское командование США заявило, что упавший беспилотник был исключительно разведывательным самолетом и выполнял обычную операцию. Заметим, что Q-9 Reaper действительно часто появлялся в Черном море или у границ с Украиной, чтобы следить за ситуацией на Восточном фланге Альянса.

В Белом доме сообщили, что Байден уже проинформирован об инциденте между российским Су-27 и американским БПЛА.

Пресс-секретарь Джон Кирби сказал, что Госдеп США уведомит российских чиновников об опасениях относительно ситуации.

Тем временем высокопоставленный военачальник Североатлантического альянса генерал Кристофер Каволи проинформировал все 30 государств-членов НАТО об инциденте с MQ-9 Reaper.

Комментариев от российских властей и военных пока не было. Что с российским Су-27 пока тоже неизвестно. Однако мониторинговая группа сообщает, что один из истребителей приземлился на авиабазе в Крыму.