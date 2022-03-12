Над Днепром сбили российскую крылатую ракету: что от нее осталось
Источник:фейсбук Воздушного командования "Восток"
Утром в Днепре было неспокойно, ведь было слышно обстрелы. К счастью, наши системы ПВО сработали на все 100%, сбив крылатую ракету.
Около 6:45 утра в Днепре раздавались взрывы. Оказалось, это подразделение Днепровской зенитной ракетной бригады беспощадно уничтожало вражескую крылатую ракету.
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От вражеской крылатой ракеты остались только обломки
В подразделе Воздушного командования "Восток" подчеркивают, что россияне продолжают коварно наносить удар за ударом с воздуха. Все потому, что их беспощадно уничтожают наши бойцы на земле.
Однако воины противовоздушной обороны 24/7 следят за небом. Сегодня вы увидели их в действии своими глазами,
– говорится в сообщении
Крылатую ракету уничтожили с помощью системы ПВО / Фото Днепр Оперативный
Крылатую ракету уничтожили с помощью системы ПВО / Фото Днепр Оперативный
Смотрите на видео, что осталось от вражеской крылатой ракеты:Напомним, что очень важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Если вы услышали сирену – немедленно отправляйтесь к укрытиям. Это может спасти вашу жизнь.
Также очень важно не делиться информацией о местах попадания вражеских ракет и снарядов. Не вносите своими действиями коррективы в действия русских военных.
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