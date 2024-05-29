Российские телеграмм-каналы пишут, что примерно в 5:30 над городом Армавир на Кубани местные снимали неизвестный дрон. В то же время российское минобороны сообщило о сбитом БПЛА, передает 24 Канал.

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Дрон летел над городом

Местные зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата над городом. Неизвестно, какой была его цель. Так же остаются неизвестными последствия атаки. В то же время министерство обороны России снова грезит "успешной работой Пе-ве-о", однако в стране-агрессоре всегда заявляют об этом.

Возле Армавира расположена пораженная накануне загоризонтная РЛС "Воронеж-ДМ".

Над городом Армавир видели дрон: смотрите видео

В Курске 20 мая жаловались на атаку дронов

Ночь на 20 мая 2024 года у россиян была громкой. Оккупанты жаловались на атаку беспилотников. Так, дроны атаковали Курскую область.

Около 3 ночи оккупанты заявили о якобы "опасности БпЛА" в Курской области. Захватчики снова грезили о якобы "успешной" работе "Пе-Ве-О". В частности, заявили, что в Обоянском районе якобы "сбили" два дрона.

В сеть попало видео мощного взрыва, который прогремел в Курской области.