Російські телеграм-канали пишуть, що приблизно о 5:30 над містом Армавір на Кубані місцеві знімали невідомий дрон. Водночас російське міноборони повідомило про збитий БпЛА, передає 24 Канал.

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Дрон летів над містом

Місцеві зафіксували проліт безпілотного літального апарата над містом. Невідомо, якою була його ціль. Так само залишаються невідомими наслідки атаки. Водночас міністерство оборони Росії знову марить "успішною роботою Пе-ве-о", однак у країні-агресорці завжди заявляють про це.

Біля Армавіра розташована уражена напередодні загоризонтна РЛС "Воронєж-ДМ".

Над містом Армавір бачили дрон: дивіться відео

У Курську 20 травня скаржились на атаку дронів

Ніч на 20 травня 2024 року в росіян була гучною. Окупанти скаржилися на атаку безпілотників. Так, дрони атакували Курську область.

Близько 3 ночі окупанти заявили про нібито "небезпеку БпЛА" в Курській області. Загарбники знову марили про буцімто "успішну" роботу "Пе-Ве-О". Зокрема, заявили, що в Обоянському районі начебто "збили" два дрони.

У мережу потрапило відео потужного вибуху, який прогримів у Курській області.