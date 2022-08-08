Над городом густой дым: в Виннице вспыхнул пожар, но "прилетов" не было

Утром 8 августа над Винницей был замечен столб густого черного дыма. Однако "прилеты" в это время не зафиксировали.

В Винницком областном совете призвали людей не паниковать. Там подчеркнули, что "прилетов" по городу утром 8 августа не было.

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Так что, вероятно, утром в Виннице вспыхнул пожар, не связанный с обстрелами. Отметим, что 7 августа во время российской атаки по объектам в Винницкой области произошел сбой системы оповещения об угрозе ударов с неба. Все профильные службы пытаются установить причину этого.

Тревогу в Винницкой области объявили в 19.45. А уже через 3 минуты начали появляться первые сообщения о том, что жители областного центра слышат звуки, похожие на взрывы. Тогда мэр Винницы обратился к горожанам и успокоил, что на территории их общества ничего не произошло. Однако он и не отрицал, что взрывы были рядом.

Вечером 7 августа рашисты "поздравили" Воздушные Силы с профессиональным праздником. Выясняются причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности,

– написали в Воздушных силах.

Заметим, что 8 августа тоже началось с воздушных тревог. В Харькове люди слышали взрывы.

Дым над Винницей: смотрите видео

Воздушные силы сообщили о "прилетах" по Виннице

Воздушные силы вспомнили, что именно так российские оккупанты "поздравили" их с профессиональным праздником.

К сожалению, есть прилеты нескольких ракет по военным объектам в Винницкой области. Есть пострадавшие. Тип ракет устанавливают соответствующие службы,

– говорится в сообщении.

Также там сообщили, что на 22:52 7 августа выясняются причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности.

Массированный удар по Украине 7 августа

В вечерней сводке 7 августа Генштаб ВСУ предупреждал об угрозе ракетных ударов по всей территории Украины.

Вечером ориентировочно в 20 часов 7 августа почти на всей территории Украины звучала воздушная тревога. Отбой раздался только ориентировочно в 21:30.

В социальных сетях сообщили, что ориентировочно в 20:25 взрывы прогремели в Виннице, Умани, Черкассах, Кременчуге, Кировоградской области. Однако впоследствии информация не подтвердилась.

Жуткие подробности удара по Виннице от очевидца: смотрите видео