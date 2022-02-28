Над городом развеваются украинские флаги, – Жадан о ситуации в Харькове
Источник:фейсбук Сергея Жадана
Писатель и музыкант Сергей Жадан рассказал, что сейчас происходит в Харькове. В городе до сих пор раздаются взрывы, но над всеми админзданиями развеваются украинские флаги.
На улицах Харькова большие очереди в аптеки и магазины. В городе много военных.
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Какая ситуация в Харькове
Сергей Жадан рассказал, что военные в городе тщательно проверяют граждан. Поэтому писатель призвал горожан не выходить на улицу без дркументов.
Друзья, не выходите на улицу без документов. А лучше вообще не выходите без надобности,
– призвал Жадан.
Писатель отметил, что наши защитники после вчерашнего дня устали, но продолжают держать оборону города.
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