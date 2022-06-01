Над Харьковом появились редкие противосумерочные лучи: эксперт объяснил суть явления

В небе над Харьковом вечером 31 мая заметили редкое природное явление противосумерные лучи. Их особенность в том, что струи света уходят не от солнца, а из другой точки.

О появлении явления сообщил метеоролог Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич. Он не только обнародовал фото и видео, но и объяснил, почему это происходит.

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Какова причина появления противосумерочных лучей

Специалист объяснил, что такие лучи по природе и визуально похожи на сумрак. Однако они видны только со стороны, противоположной солнцу. Также то, что было замечено над Харьковом, случается значительно реже.

Солнечные лучи распространяются по прямым линиям. Через проекции этих линий в сферической атмосфере Земли создаются дуги. Следовательно, прямолинейные сумеречные лучи, исходящие от Солнца, могут повторно сходиться в "противосолнечной" (антисолярной) точке,

– объяснил метеоролог.



Противосуточные лучи, которые увидели жители Харькова / Фото Ольги Печеневской

Когда их лучше видно

По словам эксперта, это явление не столь яркие, чем сумеречные лучи. Потому увидеть его можно далеко не всегда.

Однако всем желающим поймать такое чудо в объектив, нужно внимательно наблюдать за небом в моменты восхода и заката, когда есть облака. Однако важно, чтобы это был облачный покров с более или менее однородным нижним пределом.

И все же противосумерные лучи видны под малыми углами. Поэтому нужно ждать моментов, когда солнце максимально приближено к небосклону.

Противосуточные лучи над Харьковом: смотрите видео

Аналогичный эффект наблюдается при взгляде вдоль железнодорожных рельсов, если наблюдатель расположен по центру между ними – визуально они сходятся,

– отметил Игорь Кибальчич.



Противосуточные лучи в Харькове 31 мая / Фото Ольги Печеневской

Другое чудо на горизонте города

20 января в сети распространили видео, на котором показали другое очень редкое явление. Тогда в небе над Харьковом заметили гало – область света, которая возникает вокруг солнца.



Гало над Харьковом 20 января / Фото телеграмму "Харьков 1654"

Однако скорее это походило на столб света, который буквально завис в небе над городом в вертикальном положении. Гало можно считать радугой, но холодного климата. То есть оно тоже образуется вследствие преломления света. Однако призмой выступают не маленькие капельки воды, а кристаллики льда.

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