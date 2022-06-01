Про появу явища повідомив метеоролог Харківського гідрометцентру Ігор Кібальчич. Він не лише оприлюднив фото та відео, а й пояснив, чому таке трапляється.

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Яка причина появи протисутінкових променів

Фахівець пояснив, що такі промені за природою і візуально схожі до сутінкових. Проте їх видно лише з боку, протилежного до сонця. Також те, що помітили над Харковом, трапляється значно рідше.

Сонячні промені поширюються по прямих лініях. Через проєкції цих ліній на сферичній атмосфері Землі створюються дуги. Отже, прямолінійні сутінкові промені, які виходять від Сонця, можуть повторно сходитися в "протисонячній" (антисолярній) точці,

– пояснив метеоролог.



Протисутінкові промені, які побачили жителі Харкова / Фото Ольги Печеневскої

Коли їх найкраще видно

За словами експерта, це явище не такі яскраві, ніж сутінкові промені. Тому побачити його можна далеко не завжди.

Проте всім охочим спіймати таке диво в об'єктив, потрібно уважно спостерігати за небом в моменти сходу і заходу сонця, коли є хмари. Проте важливо, щоб це був хмарний покрив з більш-менш однорідною нижньою межею.

Та все ж протисутінкові промені видно під малими кутами. Тому потрібно чекати моментів, коли сонце максимально наближене до небосхилу.

Протисутінкові промені над Харковом: дивіться відео

Аналогічний ефект спостерігається при погляді уздовж залізничних рейок, якщо спостерігач розташований по центру між ними - візуально вони сходяться,

– зазначив Ігор Кібальчич.



Протисутінкові промені в Харкові 31 травня / Фото Ольги Печеневскої

Інше диво на небокраї міста

20 січня в мережі поширили відео, на якому показали інше надзвичайно рідкісне явище. Тоді в небі над Харковом помітили гало – сферу світла, яка виникає довкола сонця.



Гало над Харковом 20 січня / Фото телеграму "Харків 1654"

Проте радше це було схоже на стовп світла, який буквально завис у небі над містом у вертикальному положенні. Гало загалом можна вважати веселкою, проте холодного клімату. Тобто воно теж утворюється внаслідок заломлення світла. Проте призмою виступають не маленькі крапельки води, а кристалики льоду.

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