Над Харьковом слышны самолеты и взрывы — людей призвали находиться в укрытиях
Источник:Суспільне Харків
Российские захватчики продолжают цинично атаковать мирных жителей Харькова. Над городом слышны самолеты и взрывы.
Граждан призывают оставаться в укрытиях для безопасности. Об этом пишут украинские СМИ.
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Над Харьковом слышны самолеты и взрывы,
– сообщают журналисты.
Напомним, Путин 24 февраля отдал приказ пойти в полномасштабное наступление против Украины. Однако оккупанты были уничтожены, когда вступили в бой с ВСУ. Тогда безумный диктатор решил бомбить украинские города.
Больше всего страдает Харьков – уничтожено большое количество зданий, к сожалению, погибло много людей.
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