Над Канарами уже сформировались токсичные облака: раскаленная лава в океане – жуткие фото, видео

Лава вулкана, который извергается на Канарах, уже достигла Атлантического океана. В результате над островом Ла-Пальма начали формироваться токсичные облака.

Сейчас раскаленный поток достиг воды вблизи Плая-Нуэва. Вследствие взаимодействия лавы и воды проходят опасные химические реакции.

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На Канарах образуются токсичные облака

Из-за извержения вулкана на Канарских островах в небе сформировались токсичные облака черного и белого цвета. Они могут вызвать раздражение кожи и глаз, а также негативно повлиять на дыхание.

В то же время ученые заявляют, что это не должно стать проблемой, если местные жители будут соблюдать дистанцию.

Власти установили запретную зону вокруг лавы, в том числе и в море, чтобы защитить людей от потенциальной опасности. Есть риск того, что часть береговой линии может обвалиться.

Извержение вулкана на Канарах: коротко

Вулкан на испанских Канарах начал извержение еще 19 сентября. С тех пор огненная стихия наделала много бед, приведя к эвакуации населения и огромным экономическим убыткам.

29 сентября правительство Испании объявило Ла-Пальма зоной бедствия. Ранее власти призвали жителей восточного побережья острова оставаться дома.



Над Канарами в небе образовались токсичные облака / Твиттер Vulcana IEO

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