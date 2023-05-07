Над Киевом сбили российский дрон-разведчик
7 мая 2023, 07:33Читати новину українською
Источник:КГВА
В ночь на 7 мая над Киевом сбили вражеский дрон-разведчик. Россияне пытались разведать важную для себя информацию.
Во время последней воздушной тревоги, в ночь на 7 мая, в воздушном пространстве Киева был обнаружен разведывательный БПЛА врага.
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Силы ПВО сбили дрона-шпиона
В КГВА сообщили, что силы и средства противовоздушной обороны уничтожили российский дрон. Предварительно информация о пострадавших или разрушениях отсутствует.
Еще раз прошу киевлян не пренебрегать сигналами воздушных тревог! Берегите себя и близких!
– подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.
Ночью в Украине была масштабная воздушная тревога
- 6 мая около 22 вечера в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-22М3, являющиеся носителями сверхзвуковых ракет Х-22, а впоследствии еще и вывела 4 носителя "Калибров" в Черное море.
- Тогда взрывы прогремели в Сумской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.
- Начальник координационного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что на Юге есть попадание в одно из промышленных предприятий. Разрушен цех, однако человеческих потерь нет. Также есть попадание в поля из-за погрешности ракет.
- О взрывах в Сумской области нет официальной информации, однако в сети сообщалось об обстрелах ряда пограничных населенных пунктов.