Над Киевом сбили российский дрон-разведчик

В ночь на 7 мая над Киевом сбили вражеский дрон-разведчик. Россияне пытались разведать важную для себя информацию.

Во время последней воздушной тревоги, в ночь на 7 мая, в воздушном пространстве Киева был обнаружен разведывательный БПЛА врага.

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Силы ПВО сбили дрона-шпиона

В КГВА сообщили, что силы и средства противовоздушной обороны уничтожили российский дрон. Предварительно информация о пострадавших или разрушениях отсутствует.

Еще раз прошу киевлян не пренебрегать сигналами воздушных тревог! Берегите себя и близких!

– подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.

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