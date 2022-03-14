Над Киевом сбили вражескую ракету, обломки упали на дом на Подоле, – МВД
14 марта 2022 , 11:49Читати новину українською
Источник:телеграм Геращенко
Над Киевом сработала противовоздушная оборона и уничтожила вражескую ракету. Обломки упали на дом на Подоле.
20 минут назад над Киевом сработало наше ПВО, сбили ракету, остатки упали в дом на Подоле,
– сообщил Геращенко.
Впоследствии Геращенко добавил, что "обломки сбитой крылатой ракеты российских фашистов упали на Куреневку".
К слову, воздушную тревогу объявили в Киеве и Василькове в 11:26 и 11:30.
Утром оккупанты попали в многоэтажку на Оболони в Киеве. Возник пожар в доме, известно, что погибли 2 человека, еще 7 – травмированы.
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