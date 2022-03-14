Над Киевом сбили вражескую ракету, обломки упали на дом на Подоле, – МВД

Над Киевом сработала противовоздушная оборона и уничтожила вражескую ракету. Обломки упали на дом на Подоле.

20 минут назад над Киевом сработало наше ПВО, сбили ракету, остатки упали в дом на Подоле,

– сообщил Геращенко.

Впоследствии Геращенко добавил, что "обломки сбитой крылатой ракеты российских фашистов упали на Куреневку".

К слову, воздушную тревогу объявили в Киеве и Василькове в 11:26 и 11:30.

Утром оккупанты попали в многоэтажку на Оболони в Киеве. Возник пожар в доме, известно, что погибли 2 человека, еще 7 – травмированы.

Последствия обстрела многоэтажки в Киеве – смотреть видео