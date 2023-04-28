Ночная атака на Киевщину: сколько крылатых ракет и беспилотников удалось уничтожить

Ночью 28 апреля российские террористы атаковали Украину. Над столицей наши защитники сбили много крылатых ракет. Кроме того, уничтожили вражеские БПЛА.

По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева сегодня ночью уничтожили 11 крылатых ракет оккупантов. Кроме того, сбили два беспилотника.

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Что известно о российской атаке на Киев

В КГВА отметили, что после паузы продолжительностью 51 день Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву.

По уточняемой информации, обстрел был произведен из самолетов стратегической авиации. По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет,

– рассказал Сергей Попко.

Также, кроме ракет, были сбиты еще 2 беспилотника. В настоящее время тип дронов устанавливается.

По предварительным данным в результате падения обломков, в Оболонском районе перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие. "Жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксирован. Информация проверяется и уточняется", – добавил начальник КГВА.