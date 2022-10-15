Над Крымом "хлопок": оккупанты говорят о работе ПВО, а в сети показывают фото

Во временно оккупированном Крыму в субботу, 15 октября, снова было неспокойно. На оккупированном полуострове в очередной раз был "хлопок" и захватчики заявляют о работе ПВО.

Оккупанты сообщают о "хлопке" сразу в нескольких городах Крыма, пишет 24 канал. "Хлопок" был в Севастополе, Новофедоровке, Евпатории и в Саках.

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"Хлопок" был в Севастополе и Новофедоровке

Российские захватчики заявляют, что в вышеназванных городах якобы сработало ПВО. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в Севастополе объявили воздушную тревогу. Также он распространил видео "хлопка" в Севастополе.

"Хлопок" в Севастополе: видео

Во временно оккупированном Севастополе публикуют видео запуска ракеты с корабля, после чего были слышны звуки "хлопка". Вероятно, это ПВО.

Вероятно, в Севастополе работает ПВО: видео

Около 14:35 появилась информация, что над западным побережьем Крыма работает ПВО оккупантов.

Следует отметить, что оккупанты вдруг заявили, что ПВО работает "в тренировочном режиме". Соответствующее заявление сделал гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев. Он утверждает, что ПВО "в тренировочном режиме" работает в Казачьей бухте.