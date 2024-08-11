Минус К-52 и Су-34: Свитан объяснил, как и чем их могли сбить

Российские z-военкоры кричат о том, что российская авиация, по предварительным данным, потеряла ударный вертолет К-52 в районе Курской области. Также в телеграм-каналах появились сообщения о вероятном уничтожении истребителя-бомбардировщика Су-34.

В разговоре с 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан назвал вооружение, с помощью которого удалось ликвидировать вражеские воздушные суда.

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Чем могли поразить Ка-52

Сейчас россияне используют К-52 "Аллигаторы" практически на всей линии фронта, особенно восточного. Оккупанты пытаются перехватить диверсионно-разведывательные группы, которые движутся в сторону Курска и атомной электростанции.

Подразделения, которые "прорвали" российскую границу, имеют удачную стратегию. С одной стороны, взяли тактику активной обороны, когда нет определенного расположения и постоянно в движении. Такая же картина и в наступлении. ДРГ просачиваются в режиме тактического захода в тыл противника и выполняют свои задачи. А российские вертолеты пытаются их как-то выловить,

– сказал Свитан.

Однако у каждой группы есть как минимум четыре трубы переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.

Если К-52 захватывает Stinger, то он не выживет. Это "убийца танков", но как охотник за вертолетами его можно использовать,

– отметил военный эксперт.

"Аллигаторы" хорошо видно в воздухе во время захода на выполнение боевой задачи. Соответственно по ним отрабатывают.

Как удобнее всего атаковать Су-34

Отметим, что это уже второй отминусованный К-52 на Курском направлении. Еще один вертолет "Аллигатор" был уничтожен в первый день операции.

Вчера, 10 августа, также мог быть уничтожен Су-34. Пока нет официального подтверждения успешного поражения. Как заметил Свитан, бомбардировщик могли атаковать на дальних подступах.

Они (Су-34 – 24 Канал) пытаются сбросить КАБы, поэтому он мог быть уничтожен или F-16, или в режиме ракетной засады – когда зенитно-ракетный комплекс в выключенном режиме ждет, чтобы самолет подошел на дальность запуска ракеты. Затем убежать практически невозможно,

– добавил военный эксперт.

Су-34, сбрасывая КАБы, заходят на больших высотах более 10 километров и подходят на дальность 50 – 60 километров.