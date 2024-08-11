У розмові з 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан назвав озброєння, за допомогою якого вдалося ліквідувати ворожі повітряні судна.

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Чим могли уразити Ка-52

Зараз росіяни використовують К-52 "Алігатори" практично на всій лінії фронту, особливо східного. Окупанти намагаються перехопити диверсійно-розвідувальні групи, які рухаються у бік Курська та атомної електростанції.

Підрозділи, які "прорвали" російський кордон, мають вдалу стратегію. З одного боку, взяли тактику активної оборони, коли немає певного розташування і постійно у русі. Така сама картина і в наступі. ДРГ просочуються у режимі тактичного заходу в тил противника й виконують свої завдання. А російські вертольоти намагаються їх якось виловити,

– мовив Світан.

Проте у кожної групи є як мінімум чотири труби переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger.

Якщо К-52 захоплює Stinger, то він не виживе. Це "убивця танків", але як мисливець за гвинтокрилами його також можна використовувати,

– зазначив військовий експерт.

"Алігатори" добре видно у повітрі під час заходу на виконання бойового завдання. Відповідно по них відпрацьовують.

Зазначимо, що це уже другий відмінусований К-52 на Курському напрямку. Ще один гелікоптер "Алігатор" було знищено у перший день операції.

Як найзручніше атакувати Су-34

Учора, 10 серпня, також міг був знищений Су-34. Наразі немає офіційно підтвердження успішного ураження. Як зауважив Світан, бомбардувальник могли атакувати на дальніх підступах.

Вони (Су-34 – 24 Канал) намагаються скинути КАБи, тому він міг бути знищений або F-16, або у режимі ракетної засідки – коли зенітно-ракетний комплекс у вимкненому режимі чекає, щоб літак підійшов на дальність запуску ракети. Потім втекти практично неможливо,

– додав військовий експерт.

Су-34, скидаючи КАБи, заходять на великих висотах понад 10 кілометрів й підходять на дальність 50 – 60 кілометрів.