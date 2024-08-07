Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що окупанти використовувалитакі гелікоптери. Також вони серйозно вплинули на перебіг контрнаступу ЗСУ.

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Що відомо про гелікоптери

"Ці гелікоптери ще називають "вбивцями танків". Саме через них зупинився український наступ на Токмак у 2023 році", – розповів Роман Світан.

Він додав, гелікоптери можуть переносити ракети дальністю до 9 – 10 кілометрів. Вони працюють по бойових броньованих машинах, що досить успішно підтвердили під час війни в Україні.

Ймовірно, цей гелікоптер росіяни кинули, щоб зупинити прорив на кордоні. Він ще може працювати ракетою дальністю 15 кілометрів. Її поставили на бойове чергування. До того ж все це з дуже малих висот,

– зауважив Світан.

Але переносні зенітні комплекси, ті ж Stinger, дуже добре працюють по вертольотах. До того ж не реагують на "теплові пастки", а швидкість самого судна не є великою. Тому його легко могли уразити.

Нагадаємо, російська влада 6 серпня заявила, що ЗСУ нібито прорвали кордон у Курській області. Туди були перекинуті додаткові резерви росіян, частину окупантів вдалося захопити у полон.

Владімір Путін відреагував на подію лише наступного дня. Він назвав цю ситуацію "масштабною провокацією України".