Россиян пугают неизвестным объектом в небе возле АЭС, который "двигается со стороны Европы"

Россияне обожают верить в басни, а местные власти – травить их. Так что жителей страны-агрессора уже успели напугать информацией о якобы неизвестном объекте над Ленинградской АЭС.

В лучших традициях кремлевской пропаганды "движется он со стороны Европы", передает 24 Канал. Поэтому сигнал "Режим" решили объявить в Ленинградской области из-за того же неопознанного летающего объекта в районе Ленинградской АЭС, что в Сосновом Бору. Заметим, что она самая большая в России.

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Россиянам мерещился воздушный шар

Пропагандисты заявили, что ПВО засек целый воздушный шар, правда, небольшой. Движется он со скоростью целых 200 километров в час на высоте 10 километров.

Сигнал "Режим" включается, когда возникает требование о прекращении нарушения порядка использования воздушного пространства России.

Затем сами пропагандисты отметили, что такую высоту, как правило, выбирают пассажирские лайнеры. Мол, разведывательные аэростаты находятся в небе на значительно большей высоте. Например, те же воздушные шары, которые недавно наделали немало шума в США.

С российскими журналистами общался представитель силовых структур региона. Он отметил, что для ввода сигнала "Режим", о котором ранее сообщалось, нет оснований.

Неизвестный объект движется со скоростью ветра – это означает, что у него нет двигателей, то есть это не дрон, не самолет. Потому не было оснований для сигнала "Режим". Мы следим за ситуацией, а наша система ПВО полностью готова к действию в случае необходимости,

– отметил он.

Уже ищут бестолковое оправдание

Россияне не были бы собой, если бы сначала не начали сыпать обвинениями в сторону Европы, а затем искать оправданий. Так, они уже заявили, что в районе Ленинградской АЭС небольшой метеозонд. И что он просто улетел "куда-то не туда".

Мол, это точно не воздушный объект НАТО, ведь Альянс для разведки российских объектов использует другие средства. Как говорят росСМИ, для этого привлекают самолеты-разведчики, курсирующие по небу над Эстонией и Финляндией.

Так что россиян призвали выдыхать с облегчением. Мол, ничего не произошло. И можно спокойно ждать, когда станет что-то известно о воздушном нарушителе.

К слову, придумывать фейки и быстро пытаться опровергать их – любимая игра россиян. В течение месяцев оккупанты заявляли о планах ВСУ наступать на Брянскую область.

Впоследствии местный губернатор уже сделал диаметрально противоположное заявление. Мол, ситуация "крайне непростая, напряжение очень сильное". Но заявления о наступлении нашей армии на регион уже почему-то "не соответствуют действительности".