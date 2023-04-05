Так называемому губернатору Белгородской области России Вячеславу Гладкову уже приходится опровергать упреки россиян, что якобы ВСУ готовят "наступление" на этот регион России.

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Хотя, стоит добавить, что Украина неоднократно объясняла – наша цель – возвращение к границам Украины в 1991 году. То есть российская земля Киев не интересует.

Россияне в Белгородской области начали жаловаться

Нас "пугают", начиная с середины февраля 2022 года, что сейчас будет атака на уже идущие войска на Белгород

– заявил Гладков.

Он также пояснил, что ситуация у них "крайне непростая, напряжение очень сильное". Однако заверил, что "в рамках нашего взаимодействия с силовыми структурами сегодня эти сообщения не соответствуют действительности".

Стоит добавить, что Украина никогда не пугала Россию нападением. Более того, наша власть неоднократно повторяла, что цель контрнаступления Вооруженных Сил Украины – вернуться к границам 1991 года. Именно этим и должно завершиться украинское контрнаступление.

Россия же буквально год назад готовилась "взять Киев за 3 дня", а теперь жалуется на вероятное "наступление" ВСУ.

Путин пытается испугать россиян

Следует добавить, что Владимир Путин пытается найти рычаги влияния на сознание россиян. Именно поэтому пропагандисты придумали тезис о народной войне, народном фронте.

Теперь Путин пытается нащупать "страх россиян перед распадом страны". Буквально в конце февраля российский диктатор заговорил, что якобы Запад хочет совершить раздел России, чтобы контролировать страну.

Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, российского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом. Я даже не знаю, сможет ли сохраниться такой этнос как российский народ в том виде, в каком сегодня есть. Ну будут московить какие-то, уральцы и так далее,

– пугал россиян Путин.

Он пошел дальше и заявил, что якобы эти "планы" на бумаге, однако "миротворная" Россия пыталась об этом не говорить.

Стоит добавить, что риторика Кремля, начиная с февраля 2022 года, постоянно менялась. Подробно об изменениях планов России – читайте здесь.