Над морем возле Одессы воздушная оборона уничтожила вражеский беспилотник
2 мая 2022 , 14:05Читати новину українською
Источник:телеграм Максима Марченко
Воздушная оборона 2 мая уничтожила над морем возле Одессы вражеский беспилотник. Кроме того, на рассвете близ острова Змеиный уничтожили 2 российских катера.
Максим Марченко – начальник Одесской ОВА – сообщил, что говорится о катерах типа "Раптор". Это удалось сделать с помощью Bayraktar – турецких беспилотников.
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