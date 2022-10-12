Силы ПВО продолжают успешно выполнять свою работу. Утром 12 октября они смогли над Николаевской областью сбить 9 беспилотников-камикадзе, которыми россияне планировали атаковать Украину.

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Угроза от дронов-камикадзе немалая

Следует понимать, что несмотря на то, что такие БпЛА называют "ракетами для бедных", они наносят немало вреда. Поэтому игнорировать возможные атаки с использованием этих дронов совершенно не стоит.

Что касается сбитых над Николаевщиной дронов, то во время их запуска в области прозвучала воздушная тревога. Сирены включили в 04:22, а отбой прозвучал уже в 07:37. Отметим, что местные корреспонденты в 06:33 сообщили о звуках взрывов. К счастью, это было слышно эффективную работу ПВО.

Напомним, что к 6 октября оккупанты выпустили 86 БПЛА "Шахид-136". Как отметили в Генштабе, 60% этих летательных аппаратов удалось уничтожить в воздухе.

По данным британской разведки, соответствующие дроны вряд ли смогут удовлетворительно выполнять "функцию глубокого удара". Аналитики в ведомстве предполагают, что именно с этой целью страна-агрессор и заказывала соответствующие устройства у Ирана.

В разведке подчеркнули, что соответствующие БпЛА летают медленно, а также на малых высотах. Это позволяет их зафиксировать с помощью обычных средств ПВО. Именно поэтому враг для атаки использует сразу несколько дронов, чтобы достичь хоть какого-то успеха.

Воздушное влияние России над Украиной ограничено

Еще одним слабым местом для России, подчеркнули в разведке, остается ограниченное воздушное влияние над Украиной. Тактические боевые самолеты не могут подлетать слишком близко, так много ракет, выпущенных врагом, удается сбивать еще в воздухе. И, вероятно, одним из самых значительных пробелов в разведке считают именно отсутствие "надежного, устойчивого и точного ударного потенциала оперативного уровня".

Отсутствие превосходства в воздухе отметили также в институте по изучению войны. Там отметили, что это делает невозможным ведение Россией ковровых бомбардировок. Атак, которыми оккупанты злоупотребляли во время войны в Сирии.

Именно поэтому враг осуществляет массированные ракетные удары. Так, 11 октября российские военные выпустили сразу 28 крылатых ракет, а также ряд беспилотников-камикадзе. Нашу страну атаковали 16 ракетами типа Х-101/Х-555 и 12 – типа "Калибр".

Силы ПВО сообщили, что им удалось уничтожить 33 воздушные цели оккупантов во время той атаки. Речь идет о "приземленных" 20 крылатых ракетах и 13 БпЛА.

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