Сили ППО продовжують успішно виконувати свою роботу. Зранку 12 жовтня вони змогли над Миколаївською областю збити 9 безпілотників-камікадзе, якими росіяни планували атакувати Україну.

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Загроза від дронів-камікадзе чимала

Слід розуміти, що попри те, що такі БпЛА називають "ракетами для бідних", вони завдають чимало шкоди. Тож ігнорувати можливі атаки з використанням цих дронів абсолютно не варто.

Що стосується збитих над Миколаївщиною дронів, то під час їхнього запуску в області пролунала повітряна тривога. Сирени увімкнули об 04:22, а відбій пролунав уже об 07:37. Зауважимо, що місцеві кореспонденти об 06:33 повідомили про звуки вибухів. На щастя, це було чути ефективну роботу ППО.

Нагадаємо, що до 6 жовтня окупанти випустили 86 БпЛА "Шахід-136". Як зазначили у Генштабі, 60% цих літальних апаратів вдалося знищити у повітрі.

За даними британської розвідки, відповідні дрони навряд чи зможуть задовільно виконувати "функцію глибокого удару". Аналітики у відомстві припускають, що саме з цією метою країна-агресорка й замовляла відповідні пристрої в Ірану.

У розвідці підкреслили, що відповідні БпЛА літають повільно, а також на малих висотах. Це дозволяє їх зафіксовувати за допомогою звичайних засобів ППО. Саме тому ворог для атаки використовує відразу кілька дронів, щоб досягнути бодай якогось успіху.

Повітряний вплив Росії над Україною обмежений

Ще одним слабким місцем для Росії, підкреслили у розвідці, залишається обмежений повітряний вплив над Україною. Тактичні бойові літаки не можуть підлітати надто близько, тож багато ракет, випущених ворогом, вдається збивати ще у повітрі. Й, імовірно, однією з найзначніших прогалин у розвідці вважають саме відсутність "надійного, стійкого та точного ударного потенціалу оперативного рівня".

Відсутність переваги у повітрі зауважили також в Інституті з вивчення війни. Там зазначили, що це унеможливлює ведення Росією килимових бомбардувань. Атак, якими окупанти зловживали під час війни у Сирії.

Саме тому ворог здійснює масовані ракетні удари. Так, 11 жовтня російські військові випустили відразу 28 крилатих ракет, а також низку безпілотників-камікадзе. Нашу державу атакували 16 ракетами типу Х-101/Х-555 та 12 – типу "Калібр".

Сили ППО повідомили, що їм вдалося знищити 33 повітряні цілі окупантів під час тієї атаки. Мовиться про "приземлені" 20 крилатих ракет і 13 БпЛА.

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