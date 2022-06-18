Над Одесской ночью сбили две крылатые ракеты кафиров

Ночью на 18 июня враг атаковал Одесщину ракетами, летевшими с территории временно оккупированного Крыма. К счастью, Вооруженным Силам Украины удалось ликвидировать снаряды.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук. Видеообращение с соответствующей информацией он опубликовал в своем телеграмм-канале

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