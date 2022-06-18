Над Одесской ночью сбили две крылатые ракеты кафиров
18 июня 2022 , 07:58Читати новину українською
Источник:телеграмм Сергея Братчука
Ночью на 18 июня враг атаковал Одесщину ракетами, летевшими с территории временно оккупированного Крыма. К счастью, Вооруженным Силам Украины удалось ликвидировать снаряды.
Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук. Видеообращение с соответствующей информацией он опубликовал в своем телеграмм-канале
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Над Одесской ночью сбили две крылатые ракеты кафиров: детали в видео