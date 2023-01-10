Над оккупированным Крымом очень неспокойно: местные слышали взрывы в нескольких местах
10 января 2023, 12:56Читати новину українською
На временно оккупированный полуостров в очередной раз пришла "хлопок". Местные слышали взрывы в нескольких районах Крыма, в том числе вблизи Симферополя. Над городом был замечен неизвестный беспилотник.
Около 12:40, 10 января над Крымом пролетело несколько "загадочных" воздушных целей, после чего раздалась серия мощных взрывов. Вражеские телеграм-каналы, как всегда, отмечают, что "работает российское ПВО". Об этом сообщает 24 Канал.