Над Путиным провели символический трибунал в Гааге
Источник:Укринформ
В годовщину полномасштабного вторжения России символический трибунал в Гааге признал российского диктатора Владимира Путина виновным в тяжких преступлениях.
Путина судили заочно за военные преступления от 24 февраля, преступления агрессии и против человечности. Через символический трибунал хотели поддержать идею проведения настоящего суда.
Важно ПАСЕ поддержала создание трибунала для руководства России и Белоруссии
В решении суда говорилось, что нет никаких сомнений, учитывая свидетельские показания и представленные доказательства, что вторжение было преступлением агрессии. Кроме того, характер и сила преступления говорят о том, что его готовили задолго до 24 февраля.
Как рассматривали дело
В течение недели дело рассматривали всемирно известные юристы. Включили также реальных свидетелей. Над делом работали:
- бывший член Конституционного суда Южной Африки Зак Якооб,
- экс-посол США по особым поручениям по вопросам военных преступлений в Управлении глобального уголовного правосудия Стивен Дж. Рэпп,
- консультант по международному праву Прия Пиллай. Она также рассматривала Международный трибунал по бывшей Югославии.
Суд основывался на принципах Нюрнбергского процесса, а также Римского устава Международного уголовного суда.
Судьи трибунала / Фото Укринформ
Россия не избежит наказания
Российские преступники обязательно будут на скамье подсудимых на специальном трибунале. В частности, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что сейчас уже есть 70 тысяч уголовных дел по конкретным эпизодам военных преступлений, в том числе против гражданского населения.
Над созданием специального трибунала для России сейчас работают рабочие группы, в которых участвуют представители 20 стран.