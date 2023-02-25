Над Путиным провели символический трибунал в Гааге

В годовщину полномасштабного вторжения России символический трибунал в Гааге признал российского диктатора Владимира Путина виновным в тяжких преступлениях.

Путина судили заочно за военные преступления от 24 февраля, преступления агрессии и против человечности. Через символический трибунал хотели поддержать идею проведения настоящего суда.

Важно ПАСЕ поддержала создание трибунала для руководства России и Белоруссии

В решении суда говорилось, что нет никаких сомнений, учитывая свидетельские показания и представленные доказательства, что вторжение было преступлением агрессии. Кроме того, характер и сила преступления говорят о том, что его готовили задолго до 24 февраля.

Как рассматривали дело

В течение недели дело рассматривали всемирно известные юристы. Включили также реальных свидетелей. Над делом работали:

бывший член Конституционного суда Южной Африки Зак Якооб,

экс-посол США по особым поручениям по вопросам военных преступлений в Управлении глобального уголовного правосудия Стивен Дж. Рэпп,

консультант по международному праву Прия Пиллай. Она также рассматривала Международный трибунал по бывшей Югославии.

Суд основывался на принципах Нюрнбергского процесса, а также Римского устава Международного уголовного суда.



Судьи трибунала / Фото Укринформ

Россия не избежит наказания

Российские преступники обязательно будут на скамье подсудимых на специальном трибунале. В частности, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что сейчас уже есть 70 тысяч уголовных дел по конкретным эпизодам военных преступлений, в том числе против гражданского населения.

Над созданием специального трибунала для России сейчас работают рабочие группы, в которых участвуют представители 20 стран.