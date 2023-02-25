Путіна судили заочно за воєнні злочини від 24 лютого, злочини агресії та проти людяності. Через символічний трибунал хотіли підтримати ідею проведення справжнього суду.

Важливо ПАРЄ підтримала створення трибуналу для керівництва Росії та Білорусі

У рішенні суду мовилось, що немає жодних сумнівів, враховуючи покази свідків і представлені докази, що вторгнення було злочином агресії. Крім того, характер і сила злочину говорить про те, що його готували задовго до 24 лютого.

Як розглядали справу

Протягом тижня справу розглядали всесвітньо відомі юристи. Долучили також реальних свідків. Над справою працювали:

колишній член Конституційного суду Південної Африки Зак Якооб,

експосол США з особливих доручень з питань воєнних злочинів в Управлінні глобального кримінального правосуддя Стівен Дж. Репп,

консультант з міжнародного права Прія Піллай. Вона також розглядала Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії.

Суд базувався на принципах Нюрнберзького процесу, а також Римського статуту Міжнародного кримінального суду.



Судді трибуналу / Фото Укрінформ

Росія не уникне покарання

Російські злочинці обов'язково будуть на лаві підсудних на спеціальному трибуналі. Зокрема, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що зараз вже є 70 тисяч кримінальних справ щодо конкретних епізодів воєнних злочинів, зокрема проти цивільного населення.

Над створенням спеціального трибуналу для Росії зараз працюють робочі групи, у яких беруть участь представники 20 країн.