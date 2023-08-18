Над Россией заметили рой дронов: оккупанты говорят, что "все по плану", но проводят эвакуацию
На территории России в пятницу, 18 августа, продолжают происходить удивительные вещи. После атаки дрона на Москву и пожара в порту Новороссийска над Россией был замечен рой беспилотников.
В российских соцсетях публикуют видео, как в сторону Москвы летит стая воздушных целей, похожих на беспилотники, пишет 24 Канал. Российские паблики пишут, что воздушные объекты зафиксировали в небе над подмосковным Серпуховым.
Смотрите также Россиянам приснился "Бобер": все, что известно об атаке дрона на Москву 18 августа
В небе под Москвой зафиксировали около 5 летательных объектов
Серпухов расположен примерно в 110 километрах от Москвы. На видео, распространённом россиянами, в небе можно увидеть по меньшей мере 5 объектов, которые по внешним признакам очень похожи на беспилотники.
Под Москвой жители Серпухова зафиксировали пролет дронов: смотрите видео
Пролет дрона над территорией России / Фото взято из телеграм-канала monitor
Интересно, как российские пропагандисты объясняют пролет неизвестных беспилотников над территорией России. Прокремлевские телеграм-каналы объясняют, что это якобы украинские паблики разгоняют информацию о роях дронов.
Пропагандисты говорят, что в небе не беспилотники, а легкомоторные самолеты. И что это якобы согласованные полеты. Однако первоисточником видео с дронами являются именно россияне, поэтому обвинения пропагандистов выглядят по меньшей мере абсурдными.
В конце концов, из "Москва-Сити" срочно эвакуируют людей из-за сообщений о "прилете БПЛА". Российские телеграм-каналы пишут, что неизвестные сообщили администрации московского бизнес-центра об очередном ударе беспилотника.
Из-за чего там эвакуировали башню А – из нее вывели уже 2 тысячи человек.
Из "Москва-Сити" решили эвакуировать людей: смотрите видео
Неспокойная пятница в России
- Ночью 18 августа российскую столицу в очередной раз за последние недели атаковал неизвестный беспилотник. Взрыв уже в третий раз был зафиксирован в районе "Москва-Сити".
- Оккупанты заявляют, что якобы смогли ликвидировать угрозу со стороны дрона. Однако беспилотник упал на здание Экспоцентра и повредил его.
- Россияне традиционно обвинили в атаке Украину и даже нафантазировали об атаке беспилотником типа "Бобер".
- На этом проблемы для россиян не закончились. Утром в порту Новороссийска, где базируется Черноморский флот России, возник масштабный пожар на площади 1 200 квадратов.