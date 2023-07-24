Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. Там поблагодарили защитников и защитниц Сил противовоздушной обороны.

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В небе над Сумщиной силами ПВО был уничтожен вражеский "Шахед". Спасибо нашим защитникам и защитницам,

– говорится в сообщении ОВА.

Хронология атаки

В Сумской области дважды звучала воздушная тревога этой ночью. Около 00:50 в области объявили отбой, однако уже в 01:15 сирены раздались снова – сообщали о вражеских беспилотниках в небе над Сумщиной.

В Воздушных силах предупредили, что местные жители могут слышать взрывы – силы ПВО готовы уничтожать враждебные цели.

В ОВА призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, но заверили, что звуки взрывов, которые слышали в Сумах – результат работы сил ПВО.

В 01:59 раздался отбой.

К слову, российские оккупанты также этой ночью в очередной раз атаковали Одесскую область. Воздушная тревога продолжалась около 4 часов.