Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. Там подякували захисникам та захисницям Сил Протиповітряної оборони.

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У небі над Сумщиною силами ППО було знищено ворожий "Шахед". Дякуємо нашим захисникам і захисницям,

– ідеться у повідомленні ОВА.

Хронологія атаки

На Сумщині двічі лунала повітряна тривога цієї ночі. Близько 00:50 в області оголосили відбій, однак вже о 01:15 сирени пролунали знову – повідомляли про ворожі безпілотники в небі над Сумщиною.

У Повітряних силах попередили, що місцеві мешканці можуть чути вибухи – сили ППО готові знищувати ворожі цілі.

В ОВА закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, але водночас запевнили, що звуки вибухів, які чули в Сумах – результат роботи сил ППО.

О 01:59 пролунав відбій.

До слова, російські окупанти також цієї ночі вкотре атакували Одеську область. Повітряна тривога тривала майже 4 години.