Над Тернопольщиной сбили ряд ракет: ни одна из них не попала в цель

В Тернопольской области и в самом городе раздались взрывы. Известно, что в регионе был сбит ряд ракет.

К счастью, ни одна из ракет не попала в цель. Об этом на брифинге рассказал глава Тернонопольской областной военной администрации Владимир Труш.

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В Тернополе ПВО сбила вражеские ракеты

Ни одна ракета не попала в цель. ПВО сработало на отлично. Взрывы были слышны в некоторых районах области. Над Тернопольщиной было слышно много пролетов, также можно было услышать, как работает ВСУ,

– рассказал Владимир Труш.

Он также отметил, что жертв нет, как и информации о разрушении.

"Это еще раз доказывает, что россияне ведут нечестную войну и не по всем правилам – ведут себя как террористы, обстреливая мирное население", – заметил глава местной ОВА.

Он также обратился к жителям области, чтобы те не выкладывали видео с работой ПВО. Ведь в сети уже много таких кадров, за это предусмотрена уголовная ответственность.

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