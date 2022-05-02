Над территорией Сумщины пролетал вражеский беспилотник: в регионе ожидают провокации и обстрел

Сумщина медленно приходит в себя от "русского мира", который принесли с собой оккупанты. Враг собрал свои силы на Востоке, но опасность обстрела висит над всеми украинскими городами.

Ранее раздавалась информация о том, что россияне выслали на границы с Сумской и Черениговской областями дополнительные подразделения. Вероятно, эти мероприятия проводились для усиления охраны границ, но от врага можно ожидать какого-либо подвоха.

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Вражеский беспилотник в Сумской области

Наши силы поместили вражеский беспилотник над территорией Сумской области. Его маршрут пролегал вдоль границы России с Украиной. В Генштабе готовятся к возможным провокациям и обстрелам, к которым всегда могут прибегнуть оккупанты.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий призвал всех жителей области быть бдительными и готовыми позаботиться о своей безопасности.

Я прошу жителей приграничных территорий быть внимательными, при первой опасности пройдите в безопасное место. Ко всем жителям Сумщины обращаюсь: не игнорируйте сигналы тревоги, это жизнь,

– призвал он.

Последние новости из Сумщины: коротко

Генеральный штаб ВСУ предупредил, что российские оккупанты могут производить обстрел подразделений наших сил, дислоцируемых у границы, а также объектов инфраструктуры. Также враг может проводить провокации на границе с целью обвинить в них украинскую армию и попытаться хоть как-то оправдать преступления против Украины.

Дмитрий Живицкий сообщил, что Сумщина может стать центром развития военных технологий. Идею планируется реализовать силами ученых и исследователей при поддержке местного бизнеса. Два главных направления, на которые будут направлены основные усилия – создание нового оружия и наработка в сфере информационных технологий.

Мэру Бурине объявили о подозрении в государственной измене. Суд определил залог в 1,5 миллиона гривен, но прокуроры будут обжаловать это решение. Мэр, его заместитель и один из местных депутатов "прославились" тем, что хотели сдать город врагу. В частности, они предоставляли российским оккупантам жилье и еду, сообщали о позициях и силах ВСУ и всячески способствовали врагам.

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