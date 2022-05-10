Над Украиной будет сиять солнце: прогноз погоды на 11 мая

Погода в Украине в среду, 11 мая, будет теплой и солнечной. Средняя дневная температура составит +17...+19 градусов.

Теплее всего будет на Западе. Температурным рекордсменом станет Ужгород. Там температура воздуха прогреется до +21…+23 градусов. Во Львовской, Прикарпатской, Тернопольской и Буковиной обещают +19...+21 градус.

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В центральных областях Украины прогнозируют до +16...+18 градусов. Прохладнее всего будет на Востоке. Синоптики сообщают, что температура воздуха там прогреется только до +12…+14 градусов.

На Юге прогнозируют от +16 до +21 градуса. Теплее всего будет в Одесской области - +19...+21 градус. Наиболее прохладно – в Херсоне – +16…+18 градусов.

По данным синоптиков, в Симферополе следует ожидать +18…+20 градусов. Кроме того, на территории Крыма прогнозируется гроза.

В столице температура воздух прогреется до +17...+19 градусов. Осадков в Киеве не прогнозируют.

Прогноз синоптик Диденко

Наталья Диденко заявила, что весна постепенно приходит в себя от холода. Уж слишком он засиделся в Украине. По данным украинского синоптика, на Западе температура воздуха прогреется до +24 градусов. Тем временем средняя дневная температура составит +15…+21 градус.

Весна приходит в себя от холода, явно засидевшегося в Украине – завтра (11 мая – 24 канал) температура воздуха в большинстве областей будет составлять +15...+21 градус, а в западных областях будет +18...+24 градуса,

– говорится в сообщении.

Атмосферное давление в течение дня будет повышено. По словам Диденко, осадки – маловероятны. Юго-западный ветер принесет в Украину тепло.

Между тем, уже 12 мая украинцы смогут насладиться действительно летней жарой. Диденко подчеркнула, что температура воздуха прогреется до +28 градусов. В то же время готовиться к затяжной жаре не стоит. Очень оперативно температура вернется в норму. Кроме того, начнется период майских дождей.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +21...+23

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +17...+19

Ровно – +17...+19

Житомир – +16...+18

Винница – +16...+18

Одесса – +19...+21

Николаев – +17...+19

Херсон – +16...+18

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +16...+18

Сумы – +12...+14

Полтава – +15...+17

Днепр – +16...+18

Запорожье – +16...+18

Донецк – +13...+15

Луганск – +12...+14

Харьков – +12...+14

Киев – +17...+19



Погода 11 мая / Карта Укргидрометцентра