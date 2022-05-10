Найтепліше буде на Заході. Температурним рекордсменом стане Ужгород. Там температура повітря прогріється до +21...+23 градусів. На Львівщині, Прикарпатті, Тернопільщині та Буковині обіцяють +19...+21 градус.
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У центральних областях України прогнозують до +16...+18 градусів. Найпрохолодніше буде на Сході. Синоптики повідомляють, що температура повітря там прогріється лише до +12...+14 градусів.
На Півдні прогнозують від +16 до +21 градуса. Найтепліше буде на Одещині – +19...+21 градус. Найпрохолодніше – у Херсоні – +16...+18 градусів.
За даними синоптиків, у Сімферополі варто очікувати +18...+20 градусів. Окрім того, на території Криму прогнозують грози.
У столиці температур повітря прогріється до +17...+19 градусів. Опадів у Києві не прогнозують.
Прогноз синоптикині Діденко
Наталка Діденко заявила, що весна поступово оговтується від холоду. Надто він вже засидівся в Україні. За даними української синоптикині, на Заході температура повітря прогріється аж до +24 градусів. Тим часом середня денна температура становитиме +15...+21 градус.
Весна оговтується від холоду, що явно засидівся в Україні – завтра (11 травня – 24 канал) температура повітря в більшості областей становитиме +15...+21 градус, а в західних областях буде +18...+24 градуси,
– мовиться у повідомленні.
Атмосферний тиск упродовж дня буде підвищеним. За словами Діденко, опади – малоймовірними. Південно-західний вітер принесе в Україну тепло.
Тим часом вже 12 травня українці зможуть насолодитися справді літньою спекою. Діденко наголосила, що температура повітря прогріється аж до +28 градусів. Водночас готуватися до затяжної спеки не варто. Дуже оперативно температура повернеться у звичну норму. Окрім того, розпочнеться період травневих дощів.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +21...+23
Львів – +19...+21
Івано-Франківськ – +19...+21
Тернопіль – +19...+21
Чернівці – +19...+21
Хмельницький – +17...+19
Луцьк – +17...+19
Рівне – +17...+19
Житомир – +16...+18
Вінниця – +16...+18
Одеса – +19...+21
Миколаїв – +17...+19
Херсон – +16...+18
Сімферополь – +18...+20
Кропивницький – +16...+18
Черкаси – +16...+18
Чернігів – +16...+18
Суми – +12...+14
Полтава – +15...+17
Дніпро – +16...+18
Запоріжжя – +16...+18
Донецьк – +13...+15
Луганськ – +12...+14
Харків – +12...+14
Київ – +17...+19
Погода 11 травня / Карта Укргідрометцентру