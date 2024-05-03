Розовое северное сияние и таинственное гало: в сети распространяются красивые фото из украинских городов

Вечером 2 мая в ряде городов Украины увидели сразу несколько природных явлений. Впрочем, есть версия, что одно из них имеет техногенную природу, 24 Канал расскажет детали.

Буквально день назад украинцы видели яркий метеор. Его зафиксировали сразу в шести областях.

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В Украине – северное сияние

В ряде телеграм-каналов распространились фотографии розового северного сияния. Явление локализуется в северо-восточных регионах Украины.

Северное сияние в небе Украины 2 мая 2024 / Фото из телеграм-каналов

Регионы, где уже видели необычное явление, – Киевская, Черниговская, Сумская и Харьковская области. То, что это именно северное сияние, подтвердил Сумской областной центр по гидрометеорологии.

Северное сияние на Черниговщине / Фото подписчицы Суспильного

"Северное сияние на Черниговщине. Такой вид имело небо над Новым Быковом ориентировочно в 22 часа 2 мая", – отметили журналисты.

Загадочное гало над Украиной

Возможно, северное сияние связано с мощной магнитной бурей и вспышками на Солнце.

А еще в некоторых областях видели гало вокруг Луны – по меньшей мере в Киеве, Одессе и Днепре.

Гало вокруг Луны в Украине 2 мая 2024 / Фото из телеграм-каналов

Если приблизить фотографии гало, может показаться, что оно похоже на знак гривны.

Гало над Киевом 2 мая 2024 / Фото из телеграм-каналов

Но в ролике оно имеет довольно жуткий вид, ведь объект парит в небе.

Загадочный объект в небе над Киевом: смотрите видео

Впрочем, есть версия, что на самом деле причина гало – запуск ракеты Маска в США. Там видели вторую ступень носителя SpaceX Falcon 9, который запустил два спутника WorldView Legion.