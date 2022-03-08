Flightradar24 показал самолет над бесполетной Украиной: у него произошел сбой навигации

Радары зафиксировали, как над Украиной пытается пролететь самолет Катарских авиалиний.

Вместе с тем, сейчас небо Украины закрыто для полетов. Впоследствии выяснилось, что у него просто сбились настройки навигации.

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Так, примерно в 12 часов 8 марта заметили, как самолет Катарских авиалиний Доха-Монреаль пролетел над Крымом. Затем он направился в закрытый для гражданской авиации сегмент полетов над Украиной в районе Одессы.

Сейчас же по состоянию на 12:08 он сменил траекторию.

Самолет пытается пролететь над Украиной / Скриншот 24 канала

Сбои в навигации: детали

Известно, что связь с самолетом была потеряна над Ираком. Поэтому автоматически система слежения проложила маршрут над Украиной. Однако уже через несколько минут все восстановилось.

Flightradar24 в 12:10 обновил данные по самолету Доха-Монреаль. Теперь он находится в небе Турции в районе Зонгулдака, не долетая до Черного моря.

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