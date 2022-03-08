Разом з тим, зараз небо України затрите для польотів.

Увага Збиті гелікоптери й винищувачі: українська авіація продовжує нищити окупантів

Так, приблизно о 12 годині 8березня, помітили, як літак Катарських авіаліній Доха-Монреаль пролетів над Кримом. Потім він попрямував до закритого для цивільної авіації сегменту польотів над Україною в районі Одеси.

Зараз же, станом на 12:08, він змінив траєкторію.



Літак намагається пролетіти над Україною / Скриншот 24 каналу

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Відомо, що зв'язок з літаком було втрачено над Іраком. Через це автоматично система стеження проклала маршрут над Україною. Однак, вже за кілька хвилин усе відновилось.

Flightradar24 о 12:10 обновив дані щодо літака Доха-Монреаль. Тепер він перебуває в небі Туреччини в районі Зонгулдака, не долітаючи до Чорного моря.

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