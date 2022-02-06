Дипломат утверждает, что Еврокомиссия пригласит Украину к рассмотрению официального одобрения газопровода. По его словам, наше государство выскажет свое мнение о ситуации после решения агентства.

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Запуск является подозрительным для европейского права

Как предполагает Ченцов, газопровод может оказаться под контролем Газпрома, который также обеспечивает его газом. По мнению посла, представляется весьма подозрительным то, что это предложение соответствует европейскому праву.

Мы также надеемся, что Европа усвоила урок этой зимы: чем больше влияние России на газовый рынок, тем большая неопределенность в ЕС,

– сказал дипломат.

Он подчеркнул, что это делает граждан и бизнес более уязвимыми к российским манипуляциям.

Что известно о "Северном потоке-2"

Российский "Газпром" объявил об окончании строительства газопровода в обход Украины в сентябре 2021 года. Чтобы он заработал, его должен сертифицировать соответствующий орган ЕС, но процедура пока приостановлена.

Федеральный министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек критиковал идею сертификации российского "Северного потока-2". А посол Германии в Украине говорила, что ей всегда будет стыдно за этот газопровод.

Также критику сертификации высказывал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Глава польского правительства называл газопровод "геополитическим оружием".

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