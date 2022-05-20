20 мая в Стамбуле состоялась пресс-конференция жен и матерей защитников Мариуполя. Женщины призвали президента Турции помочь увезти украинских бойцов из города. Об этом сообщает 24 канал.

Выходим с гордо поднятой головой, – жена зачитала письмо защитника "Азовстали"

В настоящее время происходит эвакуация бойцов из "Азовстали". Украинских воинов увозят во временно подконтрольные россиянам территории. Жены и матери бойцов опасаются за безопасность своих родных, поэтому в очередной раз попросили турецкую сторону выступить гарантом безопасности.

Наша цель неизменна. Мы надеемся, что именно турецкая сторона станет гарантом безопасности и жизней наших бойцов сейчас, после того, как они покинут территорию "Азовстали",

– сказала Наталья, мать одного из украинских бойцов.

Как началась эвакуация из "Азовстали"

16 мая стало известно, что в результате тяжелых переговоров началась процедура эвакуации защитников Мариуполя из "Азовстали". В тот день 53 тяжелораненых бойцов эвакуировали в больницу во временно оккупированный Новоазовск, а еще 211 украинских бойцов вывезли гуманитарным коридором в Еленовку. Защитников должны вернуть домой в рамках обмена пленными.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что украинских защитников непременно вернут на подконтрольные Украине территории, но сначала стоит стабилизировать их состояние.

Что известно сейчас:

19 мая заместитель командира полка "Азов" – "Калина" – рассказал, что операция по спасению защитников Мариуполя все еще продолжается , но другие подробности он сообщить не может.

Пока украинских защитников вывозят на неподконтрольные территории Украины. В Институте по изучению войны предполагают, что Кремль мог согласиться на эвакуацию из "Азовстали" , чтобы провозгласить Мариуполь своим.

Известно, что из "Азовстали" уже вышли около 1700 украинских военных , но это еще не все.

Президент Владимир Зеленский отметил, что к эвакуации из "Азовстали" приковано внимание всего мира. И добавил, что украинские власти делают все, чтобы международные партнеры присоединились к спасению бойцов мариупольского завода.

20 мая стало известно, что высшее военное руководство приказало прекратить оборону Мариуполя и сделать все для сохранения жизни и здоровья военных гарнизона.

Заметим, что защитники Мариуполя выполнили очень важную задачу – более 80 дней они сковывали силы врага, которые могли быть использованы для захвата Донецкой и Запорожской областей. Пока бойцы на "Азовстали" мужественно держали оборону, Украина использовала это время для перегруппировки сил и формирования резервов.

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