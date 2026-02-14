Надеемся, мы сможем завершить войну в этом году, –Зеленский
Зеленский высказался об окончании войны. Он надеется закончить ее в 2026 году.
Об этом президент заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский об окончании войны?
Ответ о надежде закончить войну в 2026 прозвучал после вопроса журналиста о том, что президенту Франции Макрону остался всего 1 год на посту.
Эмманюэль с нами. 1 год – это еще длительный промежуток времени. Надеюсь, что мы сможем завершить эту войну в течение года. Конечно, многое зависит от лидера. Но не менее зависит и от общественной поддержки. Я думаю, что население Франции поддерживает Украину и не поддерживает Путина,
– отметил Зеленский.
Именно поэтому Украина надеется на эту поддержку и верит, что она не будет уменьшаться.
Другие заявления Зеленского
США предложили гарантии безопасности для Украины на 15 лет. Но президент Зеленский отметил, что такие договоренности нужны минимум на 30 лет.
Зеленский также говорил о переговорах с Россией. Он назвал неожиданностью смену главы российской делегации на переговорах в Женеве. Это может свидетельствовать о ее намерении отложить принятие решений.
Прозвучали также цифры пленных. По словам Зеленского, у россиян 7 тысяч украинцев, у нас – более 4 тысяч оккупантов. Украина готова провести новый обмен.