Надеемся, мы сможем завершить войну в этом году, –Зеленский

Зеленский высказался об окончании войны. Он надеется закончить ее в 2026 году.

Об этом президент заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, передает 24 Канал.

Смотрите также О возможном завершении войны, раба Путина и переговоры: главные тезисы Зеленского в Мюнхене

Что сказал Зеленский об окончании войны?

Ответ о надежде закончить войну в 2026 прозвучал после вопроса журналиста о том, что президенту Франции Макрону остался всего 1 год на посту.

Эмманюэль с нами. 1 год – это еще длительный промежуток времени. Надеюсь, что мы сможем завершить эту войну в течение года. Конечно, многое зависит от лидера. Но не менее зависит и от общественной поддержки. Я думаю, что население Франции поддерживает Украину и не поддерживает Путина,

– отметил Зеленский.

Именно поэтому Украина надеется на эту поддержку и верит, что она не будет уменьшаться.

Другие заявления Зеленского