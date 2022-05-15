Такое мнение озвучили жены защитников Мариуполя во время брифинга для журналистов.

Важно "Kalush, как вы и просили": Россия на победу Украины на Евровидении ответила бомбами

Женщины подчеркнули, что деблокада Мариуполя военным путем возможна, но для этого нужно время.

Время, которого нет, ведь каждый день там гибнут люди. Мы верим в нашу власть и доверяем ей. Мы очень просим продолжать концентрировать внимание и все усилия для осуществления политико-дипломатического давления,

– подчеркнула жена украинского защитника, который сейчас защищает Мариуполь.

Еще одна жена подчеркнула, что азовцы много сделали для Украины, поэтому они не заслуживают того, чтобы быть замученными в плену или убитыми российскими бомбами.

"Мы надеемся на коалицию стран, которые смогут помочь нашей власти. Потому что сейчас наша власть делает максимально все, чтобы спасти защитников Мариуполя", – подчеркнула она.

Какая сейчас ситуация на мариупольском "Азовстали"